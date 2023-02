Tembak Jatuh Balon Pengintai China, Biden Bersedia Berdialog dengan Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan kesediaan berdialog dengan Presiden China Xi Jinping mengenai insiden penembakan balon yagn diduga balon pengintai yang melintasi wilayah udara AS.Dalam pengarahan pers pada Kamis (17/02) waktu setempat, Presiden Biden menerangkan bahwa balon pengintai tersebut ditembak jatuh pada 4 Februari, seminggu setelah balon pengintai melintas wilayah AS dari Alaska.Presiden Biden menegaskan bahwa langkah penembakan balon pengintai China tersebut menunjukkan komitemen kuat pemerintah AS untuk melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat Amerika Serikat.Selanjutnya, Presiden Biden menyatakan kesediaan berkomunikasi dengan Presiden Xi untuk menyelesaikan insiden tersebut, namun dia tidak akan menyampaikan pernyataan maaf atas penembakan balon pengintai tersebut.Selain itu, Presiden Biden menyampaikan pihaknya belum dapat mengonfirmasi tiga objek yang juga ditembak jatuh setelah penembakan balon pengintai tersebut. Ditambahkannya, tidak terdapat tanda-tanda keterkaitan tiga objek tersebut dengan program balon pengintai China atau kendaraan pengintai dari negara lain.Dia menuturkan bahwa berdasarkan penilaian dari otoritas intelijen saat ini, ketiga objek tersebut kemungkinan besar merupakan balon perusahaan swasta atau proyek penelitian, seperti penelitian meteorologi.