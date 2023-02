Wakil Utusan Nuklir Korsel - AS Sepakat Kerja Sama Atasi Aktivitas Siber Ilegal Korut

Photo : YONHAP News

Wakil utusan nuklir Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan dan sepakat melanjutkan kerja sama untuk melawan aktivitas dunia maya ilegal oleh Korea Utara.Menurut Kementerian Luar Negeri Seoul pada hari Kamis (16/02), Wakil Utusan Nuklir Korea Selatan Lee Joon-il bertemu dengan rekannya dari AS Jung Pak di Washington, AS, pada sehari sebelumnya.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas hasil pembicaraan dua arah baru-baru ini antara Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan AS serta pertemuan trilateral dengan rekan mereka dari Jepang.Keduanya sepakat terus mencari langkah-langkah nyata untuk kerja sama menanggapi aktivitas dunia maya ilegal Korea Utara demi mencegah pengumpulan dana untuk pengembangan nuklir dan misil rezim Kim Jong-un.Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Washington menghargai upaya Seoul untuk meningkatkan kesadaran akan aktivitas dunia maya ilegal Korea Utara di komunitas internasional melalui produksi dan distribusi buklet yang memuat rincian aktivitas tersebut.Kedua pihak juga berbagi informasi tentang situasi di Korea Utara dan sepakat meningkatkan koordinasi erat untuk memastikan komunitas internasional menanggapi provokasi Korea Utara dengan tegas.