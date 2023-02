Kualitas Hidup Warga Korsel Meningkat Seiring Pemulihan dari Pandemi

Photo : YONHAP News

Sebuah laporan terbaru menunjukkan kualitas hidup masyarakat Korea Selatan untuk tahun ini secara keseluruhan membaik dibandingkan dengan setahun sebelumnya.Menurut "Laporan Kualitas Hidup Masyarakat Korea Selatan 2022" yang dirilis pada Senin (20/02), tingkat obesitas turun dari sebelumnya 38,3 persen pada 2020, menjadi 37,1 persen pada 2021.Jumlah hari perjalanan domestik per kapita juga mencapai 6,58 hari, naik dari setahun lalu yang mencatatkan hanya 5,81 hari.Terlebih lagi, tingkat perjalanan domestik malah meningkat dibandingkan saat sebelum pandemi COVID-19 merebak, naik dari 85 persen pada 2019 menjadi 89 persen di tahun 2021.Indikator-indikator tersebut yang sempat memburuk seiring dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan akibat pandemi, seperti kerja di rumah, tampak telah sedikit membaik.Tingkat kepercayaan terhadap orang lain yang juga turun akibat berkurangnya kegiatan sosial pun mencatatkan kenaikan 9 persen dibandingkan setahun lalu menjadi 59, 3 persen pada tahun 2021. Selain itu tingkat partisipasi dalam kegiatan lembaga sosial pun mencapai 47,7 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen.Sebagaimana tren kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan mengalami perbaikan, dari antara 62 indikator yang baru dibuat pada tahun 2022, sebanyak 47 indikator, atau75 persen, dilaporkan meningkat dibandingkan survei yang dilakukan setahun sebelumnya.Meskipun terdapat peningkatan yang jelas pada indikator terkait kegiatan di luar ruangan, namun tingkat kegiatan sosial warga, yang merupakan penyebab utama dalam penurunan kualitas hidup, masih tetap buruk.Angka bunuh diri di Korea Selatan mencapai 26 per setiap 100 ribu penduduk pada 2021, meningkat 0,3 orang dibandingkan survei sebelumnya.Selain meningkatnya angka warga lanjut usia yang hidup sendiri, angka kekerasan terhadap anak juga melonjak, dengan kenaikan lebih dari seratus kasus, mencapai 502,2 kasus per 100 ribu anak pada 2021, dari sebelumnya 401,6 kasus per 100 ribu anak pada 2020.Berdasarkan survei kepuasaan hidup subjektif individu yang dirilis OECD, tingkat kepuasaan hidup masyarakat Korea Selatan hanya sebesar 6,3 dari 10 pada tahun 2021, lebih rendah dari rata-rata angka di negara-negara OECD selama tiga tahun terakhir yang mencatatkan sebesar 6,7.