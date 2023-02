Korsel, AS, dan Jepang Gelar Latihan Pertahanan Rudal Tanggapi ICBM Korut

Photo : YONHAP News

Angkatan laut Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang melakukan latihan pertahanan rudal di Laut Timur pada Rabu (22/02).Kapal perusak Aegis dari ketiga negara melintasi laut sejauh 180 kilometer dari bagian timur Pulau Dokdo.Korea Selatan mengerahkan kapal perusak Sejong the Great berbobot 7.600 ton, serta AS dan Jepang juga menempatkan kapal perusak sekelas Sejong dalam latihan tersebut.Dalam latihan itu, Korea Selatan dan Jepang melakukan simulasi pendeteksian dan pelacakan target rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara, lalu masing-masing pihak mengirimkannya ke AS melalui tautan data taktis.AS kemudian membagikan analisis informasi yang dilakukan kepada Korea Selatan dan Jepang, kemudian melalukan pencegatan target secara virtual.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan menyampaikan bahwa Korea Selatan tidak berbagi informasi secara langsung dengan Jepang dalam latihan yang berlangsung selama lima jam tersebut.Latihan kali ini adalah latihan pertahanan rudal pertama dalam empat bulan sejak Oktober tahun lalu, dan perwakilan JCS mengatakan kemungkinan akan terdapat lebih banyak lagi kerja sama antar-negara serupa ke depan.Sementara itu, Angkatan Laut Korea Selatan, AS, dan Jepang juga menggelar pertemuan komandan maritim di Komando Armada ke-7 Angkatan Laut AS di Yokosuka, Jepang.Para komandan membahas rencana latihan trilateral dan berbagi informasi operasional dalam pertemuan tersebut.Latihan Angkatan Laut ini dilakukan untuk menanggapi provokasi Korea Utara yang dilakukan secara berturut-turut, termasuk peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Hwasong-15 pada 18 Februari lalu.