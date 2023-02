Menlu Park: Pencegahan yang Diperpanjang dari AS Adalah Satu-satunya Perlindungan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dilaporkan mengatakan bahwa pencegahan yang diperpanjang dari Amerika Serikat (AS) adalah satu-satunya cara Korea Selatan dapat melindungi diri secara efektif dari ancaman Korea Utara.Menteri Park membuat pernyataan tersebut pada Rabu (22/02) dalam wawancara dengan CNN, menyebut Korea Utara sebagai "bahaya yang jelas dan nyata" dan tidak akan membuang senjata nuklirnya secara sukarela.Park mengatakan bahwa Korea Utara melakukan hal yang sangat salah, sembari mengecam serangkaian peluncuran rudal Korea Utara yang terus-menerus dan dilakukan dalam frekuensi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, di tengah kemungkinan peluncuran uji coba nuklir ketujuh.Dia juga mengatakan bahwa Korea Utara telah meningkatkan ancaman nuklir dan rudalnya, serta mengancam perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut.Dia menekankan bahwa pencegahan yang diperpanjang AS adalah satu-satunya perlindungan efektif bagi Korea Selatan melawan agresi Korea Utara, menambahkan bahwa peningkatan pencegahan tersebut akan melibatkan penempatan efektif aset-aset strategis AS serta latihan militer.Memperkirakan bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya secara sukarela, Menteri Park menekankan diperlukannya penciptaan lingkungan di mana Korea Utara tidak memiliki pilihan kecuali kembali ke meja perundingan.