Menlu Korsel dan Jepang Kemungkinan Gagal Bertemu di India

Photo : YONHAP News

Pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang yang awalnya diperkirakan akan terjadi di New Delhi, India, pada awal bulan depan, gagal terlaksana.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin akan menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di New Delhi, India, pada 1-2 Maret, namun Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dilaporkan tidak akan hadir.Menteri Hayashi tampak tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri karena sidang paripurna Majelis Nasional Jepang, sebagaiman semua anggota kabinet wajib menghadiri pertemuan komite anggaran belanja negara pada bulan Maret.Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang sempat mengadakan pertemuan di Muchen, Jerman, pada 18 Februari untuk membicarakan isu kompensasi korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang, tetapi kedua pihak gagal mempersempit perbedaan pandangan.Usai pertemuan itu, Menteri Park mengatakan kemungkinan akan terdapat kesempatan lain untuk bertemu kembali dengan mitranya dari Jepang di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di New Delhi.Pemerintah Korea Selatan mengusulkan sebuah rencana untuk pembentukan yayasan bagi korban kerja paksa di masa penjajahan Jepan yang akan mengola dana kompensasi, dan meminta 'tanggapan tulus' dari Jepang, seperti dengan berpartisipasi dalam pendanaan dan permintaan maaf dari perusahaan Jepangvyang telah melakukan kejahatan perang.