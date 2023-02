Pejabat AS: Pihaknya Akan Batasi Chip Korsel yang Diproduksi di China

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pihaknya kemungkinan akan menetapkan batasan produksi semikonduktor canggih dari perusahaan Korea Selatan di China.Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan AS Alan Estevez membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum yang digelar bersama oleh Yayasan Korea (KF) dan Pusat Studi Strategi dan Internasional di Washington pada Kamis (23/02).Pernyataan itu diberikan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi setelah izin satu tahun yang diberikan oleh pemerintah AS kepada Samsung Electronics dan SK Hynix bagi pabrik-pabrik pembuat chip mereka di China berakhir.Pejabat itu mengatakan bahwa AS sedang bekerja sama erat dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang memproduksi semikonduktor di China, menambahkan bahwa pertumbuhan di China kemungkinan akan dibatasi, dan perusahaan-perusahaan akan diminta berhenti di jumlah chip saat ini.Estevez mengatakan bahwa AS sedang dalam "dialog mendalam" dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk meminimalkan potensi kerusakan terhadap bisnis mereka.Para produsen semikonduktor Korea Selatan diberikan izin selama satu tahun untuk melanjutkan produksi mereka di China pada 7 Oktober 2022, yang merupakan pengecualian dari kontrol ekspor AS terhadap chip canggih dan peralatan terkait dari China.