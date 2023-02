Korsel dan AS Bahas Pengerahan Kapal Bertenaga Nuklir AS ke Busan

Photo : YONHAP News

Sebuah sumber pemerintah mengatakan pada Jumat (24/02) bahwa otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) tengah membahas pengerahan kapal bertenaga nuklir AS yang ditempatkan di wilayah Indo-Pasifik ke pangkalan militer di Kota Busan, Korea Selatan.Diperkirakan kapal Nimitz CVN-68 akan masuk ke pelabuhan Busan pada tanggal 26 Maret.Nimitz bergabung pada akhir tahun lalu dengan Kapal induk USS Ronald Reagen yang ditempatkan di Armada ke-7 Pasukan Indo-Pasifik AS yang beroperasi di perairan Laut China Selatan.Kapal Ronald Reagen sebelumnya telah melakukan latihan gabungan bersama Korea Selatan di Semenanjung Korea pada bulan September dan Oktober tahun lalu.Apabila kapal Nimitz masuk ke Korea Selatan, maka latihan akan dilaksanakan bersama dengan latihan gabungan 'Freedom Shield (FS)' yang dijadwalkan pada pertengahan bulan depan.Militer Korea Selatan berencana meningkatkan ruang lingkup dan skala latihan militer gabungan kali ini setingkat latihan Foal Eagle di masa lalu.Masuknya kapal AS bertenaga nuklir ke Korea Selatan ini merupakan realisasi kesepakatan Konsultasi Keamanan (SCM) antara Korea Selatan dan AS pada tahun lalu dan tekad kuat melawan provokasi rudal Korea Utara.Kedua pihak kini tengah mengatur isi dan jadwal latihan militer gabungan secara lengkap.