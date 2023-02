Penjualan Film Korsel di 2022 Pulih Hingga 82% Dibandingkan 2019

Photo : YONHAP News

Jumlah penjualan industri perfilman Korea Selatan dikonfirmasi mencapai lebih dari 80 persen dari jumlah penjualan bulan Januari tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 merebak.Menurut data dari Dewan Perfilman Korea Selatan pada Kamis (23/02), nilai penjualan film Korea Selatan pada bulan lalu mencapai 124,1 miliar won atau 82,1 persen dari jumlah penjualan bulan Januari tahun 2019.Jumlah tersebut lebih sedikit 21,3 persen dibandingkan bulan Desember tahun lalu, namun meningkat 123,1 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.Pemulihan jumlah penjualan ini disebabkan peredaran karya film skala besar seperti Avatar-The Way of Water, The First Slamdunk, Hero, dan The Point Men.Jumlah keseluruhan penonton pada bulan lalu mencapai 11,25 juta orang atau 62,1 persen dibandingkan bulan Januari tahun 2019.Meskipun jumlah tersebut berkurang 20,6 persen dibandingkan bulan Desember tahun lalu, namun meningkat 96,8 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.