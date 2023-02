J-hope BTS Segera Masuk Wamil

Photo : YONHAP News

J-hope, salah satu anggota grup K-Pop BTS akan menjalani wajib militer, menjadi anggota BTS kedua setelah Jin masuk wajib militer pada Desember tahun lalu.Big Hit Music, agensi yang menaungi BTS, mengatakan pada hari Minggu (26/02) bahwa J-hope telah mengajukan permohonan penghentian penundaan wajib militernya dan memulai proses pendaftaran wajib militer.Pihaknya meminta dukungan para penggemar hingga J-hope menyelesaikan wajib militernya dan kembali dengan selamat. Dilanjutkannya bahwa pihak agensi pun tidak akan menyia-nyiakan dukungan dan cinta yang terus-menerus bagi artis-artisnya.Pada Juli tahun lalu, J-Hope menjadi anggot BTS pertama yang debut solo dengan perilisan lagu "More" dan album pertamanya, "Jack In The Box".Sebelum menjalani wajib militer, dia akan meluncurkan lagu single terbaru berjudul "On The Street" pada 3 Maret.Sementara itu, Jin dilaporkan sedang menjalani wajib militer di sebuah unit militer di Provinsi Gyeonggido.