Industri Pertahanan Korsel Negosiasikan Ekspor Amunisi dengan AS

Photo : YONHAP News

Perusahaan-perusahaan di industri pertahanan Korea Selatan tengah bernegosiasi dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) untuk mengekspor amunisi.Juru Bicara (jubir) Kementerian Pertahanan Korea Selatan Jeon Ha-kyu mengatakan pada Selasa (28/02) bahwa perusahaan Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan AS tengah mengadakan negosiasi untuk ekspor amunisi, sehubungan dengan permintaan dukungan senjata yang disampaikan oleh Duta Besar Ukraina untuk Korea Selatan.Saat ini, tim negosiasi Kementerian Pertahanan AS tengah menjalankan negosiasi dengan produsen amunisi Korea Selatan.Jubir Jeon mengatakan pada Senin (27/02) bahwa posisi Korea Selatan untuk tidak mendukung pemberian senjata mematikan ke Ukraina tetap tidak berubah, namun demikian, pertimbangan dukungan serupa perlu diputuskan oleh pemerintah.Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Korea Selatan Dmytro Ponomarenko mengatakan dalam sebuah seminar yang dipimpin oleh Lembaga Penelitian Pertahanan Korea Selatan (KIDA) pada Senin (27/02) bahwa dia berharap pemerintah Korea Selatan dapat mencari cara untuk menyediakan senjata mematikan bagi Ukraina.Ditambahkannya, dia akan sangat berterima kasih apabila diberikan kesempatan untuk bernegosiasi langsung dengan Kementerian Pertahanan Korea Selatan atau Direktorat Jenderal Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan mengenai hal tersebut.