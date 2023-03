Korsel Bukukan Defisit Perdagangan Selama 12 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan membukukan defisit perdagangan selama dua belas bulan berturut-turut di Februari akibat pertumbuhan negatif ekspor selama lima bulan berturut-turut.Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada hari Rabu (01/03), ekspor turun tujuh koma lima persen dalam setahun menjadi 50,1 miliar dolar AS pada bulan lalu.Sementara itu, impor naik 3,6 persen per tahun menjadi 55,4 miliar dolar, membukukan defisit perdagangan sebesar 5,3 miliar dolar pada Februari.Februari menjadi bulan kedua belas berturut-turut di mana Korea Selatan mencatatkan defisit perdagangan, dimulai sejak Maret tahun lalu.Terakhir kali defisit perdagangan tercatat lebih dari 12 bulan adalah sekitar 25 tahun lalu ketika Korea Selatan mencatatkan defisit perdagangan pada Januari 1995 hingga Mei 1997.Ekspor terus menurun sejak Oktober tahun lalu akibat lesunya bisnis semikonduktor di tengah indikasi penurunan ekonomi global.Ekspor semikonduktor merosot lebih dari 42 persen per tahun di bulan Februari, membukukan penurunan selama tujuh bulan berturut-turut.