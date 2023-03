Korsel, AS, Jepang Adakan Dialog Keamanan Ekonomi Trilateral Pertama

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar Dialog Keamanan Ekonomi trilateral pertama di Honolulu, AS, pada Senin (27/02) waktu setempat.Para pemimpin dari ketiga negara sebelumnya sepakat untuk meluncurkan dialog keamanan ekonomi trilateral dalam pertemuan puncak ketiga yang diadakan di Kamboja pada November tahun lalu.Sesi pertama pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Kantor Kepresiden Korea Selatan Urusan Keamanan Ekonomi Wang Yun-jong, serta Tarun Chhabra, Direktur Senior untuk Teknologi dan Keamanan Nasional di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan rekannya dari Jepang, Yasuo Takamura dari Kantor Perdana Menteri Jepang.Menurut Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Selasa (28/02), ketiganya membahas upaya untuk meningkatkan kesepahaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di bidang keamanan ekonomi.Dibeberkannya pula bahwa para peserta berdiskusi tentang kerja sama di bidang teknologi inti dan baru, seperti kuantum, bio, dan ruang angkasa, cara menstabilkan rantai pasokan chip, baterai, dan mineral penting, serta perlindungan teknologi dan data.Kantor Kepresidenan Seoul mengatakan kerja sama keamanan ekonomi Korea Selatan dan AS telah diperluas menjadi saluran trilateral baru, bahkan untuk memperkuat landasan kerja sama global.