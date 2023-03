Korsel dan AS Gelar Latihan Perang Khusus Gabungan

Photo : YONHAP News

Pasukan perang khusus Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) melaksanakan latihan gabungan "Teak Knife" hingga awal bulan April mendatang.Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, latihan tengah berlangsung sejak awal bulan ini di kamp Humphreys Pyeongtaek dan Pangkalan Udara Osan, Provinsi Gyeonggido.Latihan "Teak Knife" diadakan untuk melatih serangkaian prosedur operasi infiltrasi ke negara musuh dengah dukungan udara, yang melibatkan dukungan udara jarak dekat (CAS), kontrol udara, dan misi penyelamatan sandera.Dilaporkan bahwa dalam latihan terbaru ini, dikerahkan pesawat tempur Ghostrider AC-130J Angkatan Udara AS, yang menyediakan dukungan udara jarak dekat untuk pasukan yang bertempur di darat.Korea Selatan dan AS telah melakukan latihan tersebut setiap tahunnya sejak 1990-an, tetapi sebagian besar latihan digelar secara tertutup karena rincian operasi latihan dinilai sensitif.Sebelumnya, Komando Operasi Khusus Korea (SOCKOR) Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) mengungkapkan pelaksanaan latihan melalui akun media sosialnya pada tahun lalu ketika Korea Utara melakukan serangkaian provokasi beruntun.