Kemlu AS: AS Siap Dukung Visi Korsel untuk kerja Sama dengan Jepang

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Rabu (01/03) mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung visi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menjalin hubungan kerja sama dengan Jepang.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengeluarkan posisi tersebut dalam sebuah pengarahan pers saat diminta mengomentari pidato Presiden Yoon dalam peringatan Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret, di mana dia menyebut Jepang sebagai "mitra yang memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan Korea Selatan".Price mengatakan bahwa Presiden Yoon mengungkapkan sebuah visi untuk kerja sama yang lebih jauh, serta hubungan yang berorientasi masa depan dengan Jepang berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh kedua negara, menambahkan bahwa AS sangat mendukung visi tersebut.Dia melanjutkan bahwa Washington yakin kerja sama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang penting untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi ketiga negara di abad ke-21 ini.Price juga mengatakan bahwa AS memuji Presiden Yoon dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida atas upaya mereka memperbaiki hubungan bilateral beberapa bulan terakhir. Ditambahkannya, AS merekomendasikan Seoul dan Tokyo bekerja sama menyelesaikan isu sejarah dalam cara yang mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi.