AS Umumkan Syarat Penerimaan Subsidi Investasi Semikonduktor

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada 28 Februari waktu setempat mengumumkan standar subsidi yang akan diberikan kepada perusahaan investasi semikonduktor.Jumlah subsidi yang akan didistribusikan kepada perusahaan semikonduktor yang berinvestasi di AS mencapai 39 miliar dolar AS.Kementerian Perdagangan AS menekankan bahwa kepentingan keamanan AS adalah prioritas utama dalam pemilihan perusahaan penerima subsidi.Pihaknya akan meminta rencana investasi yang terperinci, termasuk arus dana dan proyeksi pendapatan.Dikatakannya, jika keuntungan dari perusahaan investasi semikonduktor lebih tinggi dari yang diharapkan, maka pemerintah AS akan menggunakannya untuk investasi penelitian dan pengembangan.Pemerintah AS juga mengonfirmasi kembali prinsip untuk tidak memberikan subsidi kepada perusahaan yang memperluas pabrik dan bekerja sama dengan negara yang menjadi perhatian dalam masalah keamanan, seperti China atau Rusia.Selain itu, pemerintah AS menetapkan syarat agar perusahaan pemohon subsidi lebih dari 150 juta dolar AS harus menyediakan layanan pengasuhan anak bagi pekerja pabrik dan pekerja konstruksi mereka di AS.Perusahaan Korea Selatan yang berencana memperluas pabrik semikonduktor dan investasi di AS, seperti Samsung Electronics dan SK Hynix, kini dilaporkan serius menanggapi pengumuman pemerintah AS tersebut.Untuk mendapatkan subsidi AS itu, perusahaan tidak boleh berinvestasi di China. Namun, perusahaan Korea Selatan memerlukan pasar AS dan China.Samsung Electronics memproduksi 40 persen dari total NAND Flash Memory di pabrik semikonduktor di China, sementara SK Hynix memproduksi hampir setengah dari seluruh DRAM dan 20 persen NAND Flash Memory di pabriknya di China.Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Korea Selatan terpaksa merevisi strategi produksi mereka, sebagaiman AS telah menegaskan kembali kebijakan untuk memblokir investasi di China.AS menyebut bahwa subsidi yang diterima harus dikembalikan jika perusahaan diketahui melakukan penelitian bersama dan kerja sama teknis dengan China. Oleh sebab itu, tidak mungkin bagi perusahaan Korea Selatan untuk memproduksi semikonduktor yang lebih canggih.Terkait ketentuan AS tersebut, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan mengatakan pihaknya akan mendiskusikan langkah terkait dengan otoritas AS sehingga kondisi perusahaan Korea Selatan mendapatkan pertimbangan yang memadai.