Latihan Militer, Jet Tempur Khusus AS Dikerahkan ke Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengerahkan pesawat perang khusus AS, yang disebut "kapal perang di langit", dan memeriksa operasi penyerangan sasaran utama, seperti fasilitas nuklir Korea Utara, dengan tepat.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan pada Kamis (02/03) menyampaikan bahwa Ketua JCS Kim Seung-kyum meninjau prosedur operasi dan menyemangati para pasukan khusus untuk mempersiapkan pertempuran di tempat latihan taktik khusus gabungan tahunan antara Korea Selatan dan AS pada 27 Februari lalu.Sebelum latihan Freedom Shield (FS) yang direncanakan berlangsung pada pertengahan Maret, Ketua JCS memperingatkan mengenai Korea Utara yang meningkatkan provokasinya akhir-akhir ini.Menurut JCS, latihan taktik khusus gabungan "Teak Knife" dimulai pada awal Februari lalu, dan pada minggu ini, pasukan perang khusus Korea Selatan dan AS menjalankan latihan menguasai prosedur operasional untuk menyerang target musuh secara tepat dengan senjata berbasis udara dalam kondisi perang melalui latihan daya tembak pesawat tempur.Dalam latihan kali ini, pesawat tempur khusus AS AC-130J dimobilisasi untuk pertama kalinya. AC-130 merupakan pesawat perang khusus yang akan dikerahkan ke Semenanjung Korea untuk misi perang khusus melawan Korea Utara.Menurut Komando Operasi Khusus AS di Korea (SOCKOR), Komando Pengintaian dan Mobilitas Udara Angkatan Udara, Grup Perang Khusus Angkatan Laut, dan Komando Perang Khusus Angkatan Darat berpartisipasi dalam latihan tersebut.