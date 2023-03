Inflasi di Korsel Turun ke Bawah 5% untuk Pertama Kalinya dalam 10 Bulan

Photo : YONHAP News

Inflasi turun di bawah lima persen untuk pertama kalinya dalam sepuluh bulan terakhir di Februari.Menurut data dari Badan Pusat Statistik Korea pada Senin (06/03), indeks harga konsumen Korea Selatan tercatat 110,38 pada bulan lalu, naik 4,8 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Angka ini tercatat setelah kenaikan 5,2 persen di Januari, kenaikan pertama kalinya dalam tiga bulan, dan menandai pertumbuhan di bawah lima persen untuk pertama kalinya sejak tercatat sebesar 4,8 persen di April tahun lalu.Inflasi secara perlahan melambat setelah mencatatkan puncaknya sebesar 6,3 persen pada Juli tahun lalu, namun tetap berada di kisaran 5 persen selama 9 bulan berturut-turut sejak Mei hingga Januari tahun ini.Harga listrik, gas, dan air melonjak 28,4 persen per tahun di Februari, merupakan kenaikan tertinggi sejak 2010 saat data serupa mulai dikumpulkan.Harga produk industri naik 5 persen pada bulan lalu dibandingkan setahun sebelumnya, sementara harga produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 1,1 persen per tahun.Inflasi inti, yang mengecualikan volatilitas harga makanan dan minyak, naik hingga 4,8 persen per tahun.