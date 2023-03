Korsel Catatkan Rekor Surplus Perdagangan Produk Hallyu

Photo : YONHAP News

Korea Selatan berhasil mencatatkan rekor surplus neraca perdagangan global produk barang dan jasa terkait Hallyu, atau gelombang budaya pop Korea, pada tahun 2022 berkat kesuksesan K-pop dan konten di platform Over The Top (OTT), seperti Netflix.Menurut data dari Bank Sentral Korea pada hari Senin (06/03), pendapatan (ekspor) dari musik, video, dan jasa terkait Hallyu melonjak 747,9 persen pada tahun lalu menjadi 1,72 miliar dolar AS.Di sisi lain, jumlah ekspor musik, video dan jasa terkait mencapai 467 juta dolar AS, hanya meningkat sebesar 9,7 persen dibandingakan setahun sebelumnya.Demikian, neraca perdagangan Korea Selatan mengalami surplus hingga 1,23 miliar dolar AS di tahun lalu, merupakan yang tertinggi sejak statistik serupa dikumpulkan pada 2006.Produk jasa Hallyu merujuk pada konten budaya Korea di luar negeri, termasuk K-pop, program TV dan radio, serta film dan musik opera yang diproduksi oleh perusahaan Korea Selatan.Besaran surplus perdagangan Hallyu melonjak dari sebelumnya sebesar 80 juta dolar AS menjadi 235 juta dolar pada 2015 dan 520 juta dolar pada 2016.Surplus sempat anjlok menjadi 277 juta dolar pada 2017 ketika pemerintah China melarang konten budaya Korea sebagai langkah balasan atas penempatan THAAD di Korea Selatan.Namun, surplus kembali melambung sejak tahun 2021 dengan catatan 730 juta dolar, bahkan mencapai 1,23 miliar dolar pada tahun lalu.Pertumbuhan didorong lonjakan pendapatan dari musik, video, dan produk jasa terkait Hallyu dari sebesar 834 juta dolar pada 2019 menjadi 1,72 miliar dolar pada tahun lalu berkat kesuksesan sejumlah grup K-pop seperti BTS dan BLACKPINK, serta konten drama dan film streaming di OTT seperti "Squid Game".Pemerintah Seoul pun dilaporkan akan berupaya memberikan dukungan penuh untuk produksi konten Hallyu.