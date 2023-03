4 Buku Bergambar Karya Penulis Korsel Raih Penghargaan Bologna Ragazzi

Photo : YONHAP News

Empat karya buku bergambar Korea Selatan terpilih sebagai pemenang Penghargaan Bologna Ragazzi tahun ini dalam pameran industri buku anak terbesar di dunia, Bologna Children's Book Fair (BCBF).Dalam pameran yang berlangsung selama empat hari sejak hari Senin (06/03) di Italia, buku karya Lee Ji-yeon berjudul "Moving Away" dan buku karya Mia "The blue: bench", mendapat penghargaan dalam kategori fiksi dan Opera Prima, sementara karya Kim Kyu-ah "The Shadow Theater" dan buku bergambar karya 5unday dan Yoon Hee-dae berjudul "House of Dracula" meraih penghargaan Special Mention.Prestasi tersebut menyusul dua buku bergambar Korea Selatan karya Lee Suzy dan Choi Deok-kyu yang sebelumnya juga telah memenangkan Penghargaan Bologna Ragazzi pada tahun lalu untuk kategori Fiksi dan Non-Fiksi.