Pendapatan Per Kapita dalam Dolar Turun 7,7% pada 2022 karena Depresiasi Won

Photo : YONHAP News

Pendapatan per kapita negara dalam dolar turun hampir delapan persen tahun lalu karena depresiasi won terhadap mata uang AS.Menurut Bank Sentral Korea Selatan (BOK) pada hari Selasa (07/03) pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 32.661 dolar AS pada tahun 2022, turun 7,7% dari tahun sebelumnya.BOK mengaitkan penurunan nilai dolar PNB per kapita dengan kenaikan nilai tukar won-dolar pada tahun 2022 yang melonjak dengan rata-rata tahunan sebesar 12,9%.Namun, dalam hal perubahan mata uang lokal, angka tersebut naik 4,3% dalam setahun menjadi lebih dari 42,2 juta won.Pada bulan Januari BOK mengumumkan produk domestik bruto riil meningkat 2,6% pada tahun 2022 meskipun terjadi penurunan tingkat pertumbuhan 0,4% pada kuartal keempat tahun lalu.