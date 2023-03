Jumlah Biaya Pendidikan Non-Formal Tahun Lalu Mencapai 26 Triliun Won

Photo : YONHAP News

Akibat peningkatan biaya pendidikan, jumlah total biaya pendidikan non-formal di Korea Selatan tercatat paling besar dalam sejarah, yaitu sekitar 26 triliun won.Sejalan dengan pencabutan aturan jaga jarak sosial pada tahun lalu, jumlah pengeluaran pendidikan non-formal meningkat secara drastis.Menurut hasil survei dari Direktorat Jenderal Statistik Nasional Korea, warga Korea Selatan mengeluarkan biaya 26 triliun won pada tahun lalu sebagai biaya pendidikan non-formal. Jumlah ini meningkat 2,5 triliun won dibandingkan tahun sebelumnya.Biaya pendidikan non-formal bagi siswa SD, SMP, dan SMA masing-masing mencapai 11,9 triliun won, 7,1 triliun won, dan 7 triliun won.8 dari 10 orang mengenyam pendidikan non-formal lebih 7 jam seminggu, dan 85,2% di antaranya adalah siswa SD.Rata-rata biaya pendidikan non-formal bulanan per siswa mencapai 410 ribu won dan biaya tertinggi dikeluarkan oleh siswa SMA dengan 460 ribu won.Pengeluaran biaya pendidikan non-formal ini membesar seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan rumah tangga.Jika pendapatan kurang dari 3 juta won per bulan, maka biaya yang dikeluarkan sekitar 180 ribu won dan ketika pendapatan di atas 8 juta won, biaya yang dikeluarkan mendekati 650 ribu won.Biaya pendidikan non-formal bagi siswa di Seoul adalah lebih dari 700 ribu won per bulan. Biaya ini lebih banyak 200 ribu won dibandingkan siswa di kota menengah dan kecil.Jumlah biaya program ekstrakurikuler sekolah pada tahun lalu mencapai 688,6 miliar won dengan tingkat partisipasi 36,2%.