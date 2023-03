AU Korsel dan AS Melakukan Latihan Lepas Landas dan Mendarat di Landasan Pacu Darurat

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan lepas landas dan mendarat di landasan pacu darurat di kabupaten Changnyeong, Gyeongsang Selatan pada hari Selasa(07/03).Latihan tersebut menggunakan pesawat pengangkut AU Korsel C-130, CN-235, dan helikopter HH-47, serta pesawat pengebom AS A-10, pesawat pengangkut C-130 J, dan MC-130J.Latihan kali ini dimulai dengan mengamankan landasan pacu darurat oleh Combat Control Team dari Korsel dan AS, diikuti dengan pendekatan ke landasan pacu darurat serta pelatihan lepas landas dan pendaratan.Pesawat dilatih secara bergantian antara metode 'Low Approach', yaitu metode melewati landasan darurat pada ketinggian sekitar 30 meter dari tanah tanpa benar-benar mendarat, dan metode lepas landas lagi setelah benar-benar mendarat di landasan.Selain itu, pesawat AS MC-130 J berlatih menurunkan kargo dengan cepat setelah mendarat di landasan pacu darurat, dan segera lepas landas lagi.Angkatan Udara Korea Selatan menjelaskan bahwa latihan kali ini sangat dibutuhkan untuk melanjutkan operasi udara di luar pangkalan angkatan udara.