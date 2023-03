Penasihat Keamanan Nasional Korsel-AS Bahas Kunjungan Kenegaraan Presiden Yoon

Photo : YONHAP News

Gedung Putih megatakan bahwa para Penasihat Keamanan Nasional dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah menggelar rapat untuk membahas konferensi tingkat tinggi (KTT) yang akan datang antara kedua pemimpin negara.Dalam sebuah siaran pers pada Selasa (07/03), Gedung Putih mengatakan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Sung-han bertemu dengan rekannya dari AS Jake Sullivan di AS pada hari tersebut.Dikatakan bahwa keduanya mendiskusikan persiapan kunjungna kenegaraan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke AS bersama Ibu Negara Kim Keon-hee pada tanggal 26 April dalam rangka peringatan 70 tahun aliansi Korea Selatan dan AS serta peningkatan persekutuan politik, ekonomi, keamanan, dan ikatan antar-masyarakat kedua negara.Gedung Putih mengatakan bahwa pihaknya juga mendiskusikan kerja sama erat yang berkelanjutan untuk meningkatkan hubungan keamanan lebih lanjut guna menanggapi lingkuangan ancaman yang berubah di kawasan Indo-Pasifik.Para penasihat tersebut juga menyatakan kecaman akan aktivitas destabilisasi yang terus-menerus oleh Korea Utara dan menggarisbawahi perlunya komunitas internasional untuk membatasi kemampuan Korea Utara untuk melanjutkan pengembangan program senjata pemusnah massal ilegal yang menyebabkan ancaman bagi stabilitas regional.