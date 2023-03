Presiden Yoon Berkunjung ke AS pada April

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pada akhir April mendatang atas undangan pemerintah Washington, bertepatan dengan peringatan 70 tahun persekutuan kedua negara.Ini akan menjadi ketiga kalinya Presiden Yoon dan Presiden Biden bertemu secara langsung sejak Presiden Yoon dilantik sebagai presiden Korea Selatan, dan perjalanan kali ini merupakan kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Biden ke Seoul pada Mei tahun lalu.Gedung Putih menyampaikan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (07/03) waktu setempat bahwa Presiden Biden dan Ibu Negara Jill Biden bersiap menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee ke AS pada 26 April.Selanjutnya, dikatakan bahwa kunjungan Presiden Korea Selatan ke AS yang kedua kalinya sejak pemerintahan Biden diluncurkan ini dalam rangka peringatan 70 tahun aliansi Korea Selatan dan AS, yang dinilai sangat penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bagi kedua negara dan kawasan Indo-Pasifik, bahkan seluruh dunia.Disebutkan pula bahwa kedua pemimpin dalam pertemuan mendatang akan menekankan pentingnya aliansi Seoul dan Washington yang kuat dan berkelanjutan. Kedua pucuk pimpinan juga akan membahas komitmen untuk memperdalam hubungan politik, ekonomi, keamanan dan sumber daya manusia kedua negara.Kantor Kepresidenan di Seoul pun telah mengumumkan rencana kunjungan kenengaraan Presiden Yoon ke AS pada akhir April.Sekretaris Senior Kantor Kepresidenan Urusan Publik Kim Eun-hye menuturkan bahwa agenda utama dalam pertemuan puncak antara Presiden Yoon dan Presiden Biden akan berfokus pada arah masa depan aliansi kedua negara, selain merayakan pencapaian hubungan persekutuan bilateral yang ke-70 tahun.Dia melanjutkan bahwa keduanya juga akan menemukan cara untuk menjalin kerja sama substansial dan terperinci di berbagai bidang, termasuk dalam bidang postur pertahanan gabungan, tekonologi canggih masa depan, keamanan ekonomi, tantangan-tantangan global, dan lain sebagainya.