Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korsel ke Washington, Diskusikan UU Chips AS

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan di Kementerian Perindustrian Korea Selatan, Ahn Duk-geun, berangkat menuju Washington, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (08/03) untuk mendiskusikan isu-isu perdagangan bilateral, termasuk Undang-Undang (UU) Chips AS.Ketua Ahn mengatakan akan berupaya mencari solusi atas masalah subsidi bagi industri semikonduktor yang dimuat dalam UU Chips AS yang dinilai tidak memenuhi standar internasional dan dapat menjadi hambatan pengelolaan rantai pasokan yang stabil.UU Chips AS yang diumumkan pada 28 Februari lalu memuat persyaratan rumit bagi penerima subsidi di industri semikonduktor, seperti pemberian akses kepada pemerintah AS ke fasilitas semikonduktor perusahaan, pembagian kelebihan keuntungan, dan larangan investasi baru ke China selama 10 tahun.Dalam perjalanan selama tiga hari ke AS, Ketua Ahn dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintah AS, termasuk pejabat senior Gedung Putih dan Kementerian Perdagangan untuk membahas berbagai kepentingan perdagangan antara kedua negara, disamping isu terkait UU Chips.Dia juga diharapkan menyampaikan keprihatinan mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran pengelolaan dan kepemilihan teknologi perusahaan-perusahaan yang menerima subsidi.