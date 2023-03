DNI: Korut Tidak Berniat Buang Program Nuklirnya

Photo : YONHAP News

Otoritas intelijen Amerika Serikat (AS) merilis evaluasi resmi yang menyebut bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak akan pernah membuang senjata nuklirnya dan bahkan Korea Utara mengejar status sebagai negara pemilik nuklir de facto melalui provokasi yang berkelanjutan.Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis Badan Intelijen Nasional (DNI) AS, Pemimpin Kim menilai senjata nuklir dan rudal balistik antar-benua (ICBM) adalah jaminan terakhir untuk mempertahankan kediktatorannya.Direktur DNI Avril Haines menuturukan di hadapan Komite Intelijen Senat AS bahwa Korea Utara melanjutkan aksi agresif untuk memicu ketegangan guna memantapkan statusnya sebagai negara pemilik nuklir, dan pada waktu yang bersamaan berupaya merevisi lingkungan keamanan regional yang menguntungkan bagi pihaknya.Haines menekankan bahwa hasil analisis itu menunjukkan upaya Pemimpin Korea Utara yang berkelanjutan untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuan senjata nuklir dan konvensional, serta akan secara sporadis menggunakan provokasi sebagai kekuatan untuk menjaga pengaruhnya di situasi regional.Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Kim tetap berkomitmen kuat untuk memperluas arsenal nuklir negaranya dan menjaga senjata nuklir sebagai pusat struktur keamanan nasional, tanpa niat untuk membuang ambisi nuklirnya.Berdasarkan analisis tersebut, DNI menetapkan militer Korea Utara sebagai "ancaman serius" terhadap AS dan sekutunya.Badan itu juga memperingatkan bahwa Korea Utara mampu melakukan serangan siber di perusahaan-perusahaan maupun jaringan infrastruktur inti di AS.