Dubes AS untuk Korsel: Hubungan Korsel-AS Telah Berkembang Menjadi Aliansi Global

Photo : YONHAP News

Mantan Duta Besar (dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan dan Dubes AS saat ini menyebut bahwa aliansi Korea Selatan dan AS, yang telah genap 70 tahun pada tahun ini, telah berkembang menjadi aliansi global dalam penanganan isu-isu penting global, bukan hanya isu di Semenanjung Korea.Dubes AS untuk Korea Selatan Philip Goldberg mengatakan dalam pesan video di upacara peringatan 70 tahun aliansi Korea Selatan dan AS yang digelar di Washington D.C, AS, pada Kamis (09/03) waktu setempat bahwa terdapat banyak perubahan selama 70 tahun, namun hubungan kedua negara sebagai mitra dan sahabat akan tetap kuat.Ditambahkan pula, kedua negara memperkuat kerja sama keamanan bilateral dalam menghadapi ancaman dari negara-negara totalitarianisme, serta bekerja sama di segala bidang meliputi keamanan, keamanan dunia maya, dukungan kemanusiaan, kesehatan, perubahaan iklim, dan lain sebagainya.Goldberg mengatakan bahwa aliansi kedua negara mengandung nilai lebih daripada hanya sekedar keamanan saja, sebagaimana hubungan yang dimulai dari aliansi militer tersebut kini telah bertumbuh sebagai kemitraan ekonomi global, serta kedua negara memiliki kerja sama perdagangan, rantai pasokan, teknologi inovatif, serta lainnya.Selain dihadiri oleh Dubes Korsel untuk Korea Selatan Philip Goldberg, acara tersebut juga dihadiri oleh para mantan Dubes AS untuk Korea Selatan, termasuk Thomas Hubbard, Christopher Hill, Alexander Vershbow, Kathleen Stephens, dan Harry Harris.