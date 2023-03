Korut Kecam Rencana Rapat DK PBB Bahas HAM Korut

Korea Utara memperingatkan akan menanggapi dengan keras jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan pembahasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) bahwa tindakan bermusuhan brutal AS telah mencapai titik serius yang tidak dapat lagi diabaikan.Mengutip latihan militer gabungan skala besar Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada Senin (13/03), yang disebut Pyongyang sebagai latihan perang, kementerian menuduh AS dan sekutunya memaksa pembukaan diskusi masalah HAM Korea Utara yang diklaimnya tidak benar terjadi.Selanjutnya, Korea Utara mengecam keras permusuhan AS dan sekutunya, serta kembali memperingatkan akan mengambil tanggapan yang paling keras melawan kebijakan bermusuhan terhadap rezimnya.Dewan Keamanan PBB dilaporkan akan mengadakan pertemuan tertutup pada 17 Maret untuk membahas masalah HAM Korea Utara.