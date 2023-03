AS Analisis Penembakan Rudal dari Kapal Selam Korut

Photo : KBS News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menganalisis uji coba peluncuran rudal jelajah dari kapal selam Korea Utara, memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan menerima aksi yang mengganggu keamanan.Sullivan membuat pernyataan tersebut kepada para wartawan pada Senin (13/03) di dalam pesawat kepresidenan Air Force One menuju California bersama Presiden Joe Biden.Penasihat Keamanan itu mengatakan bahwa AS tidak akan membiarkan langkah apa pun dari Korea Utara menghalangi aksi yang perlu dilakukan oleh AS untuk menjaga stabilitas di Semenanjung Korea, mengindikasikan bahwa provokasi Korea Utara tidak akan berdampak pada latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang dimulai pada Senin (13/03) kemarin.Sullivan menambahkan bahwa AS sedang menganalisis peluncuran tersebut untuk meniliai kemampuan yang ditunjukkan Korea Utara.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa Washington akan bekerja bersama para negara-negara mitranya di seberang Atlantik untuk meminta pertanggung-jawaban Korea Utara, dengan metode tambahan dikatakan sedang dipertimbangkan untuk mencapai hal tersebut.Korea Utara mengklaim pada Senin (13/03) bahwa pihaknya telah melakukan uji coba penembakan dua rudal jelajah strategis dari kapal selam pada sehari sebelumnya.