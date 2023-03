Harga Impor, Ekspo di February Naik Pertama Kalinya dalam 4 Bulan

Photo : YONHAP News

Harga impor dan ekspor Korea Selatan naik untuk pertama kalinya dalam empat bulan di Februari akibat meningkatnya harga minyak mentah dan depresiasi won terhadap dolar AS.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (14/03), indeks harga impor Korea Selatan tercatat sebesar 138,03 di Februari, naik 2,1 persen dibandingkan sebulan sebelumnya.Sementara angka tersebut menandai kenaikan per bulan pertama dalam empat bulan, tercatat penurunan setengah persen poin dibandingkan setahun sebelumnya, penurunan per tahun pertama dalam dua tahun.Kenaikan ini didorong oleh melonjaknya harga minyak global dan depresiasi won terhadap dolar AS, dengan harga Minyak Dubai, standar yang digunakan Korea Selatan, naik 2.1 persen per bulan di Februari, sementara nilai mata uang won Korea melemah 1,9 persen terhadap dolar AS.Indeks harga ekspor juga naik untuk pertama kalinya dalam empat bulan, mencatatkan peningkatan 0,7 persen per bulan, mencapai 115,17 di Februari.