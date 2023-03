'The Glory' Season 2 Tempati Urutan Puncak Netflix Global

Photo : YONHAP News

Serial drama Korea Selatan yang ditayangkan di Netflix, "The Glory", season 2 menempati urutan puncak daftar drama yang paling banyak ditonton dalam tiga hari sejak penayangan perdananya.Menurut situs pemeringkat konten online, FlixPatrol, 'The Glory" menempati urutan puncak di kategori program televisi Neflix pada tanggal 13 Maret di 38 negara, termasuk di Jepang, Hongkong, Thailand, Indonesia, Meksiko, dan Arab Saudi.Drama tersebut juga menempati urutan kedua di 21 negara, seperti di Prancis, Swiss, Belgia, Kanada, Selandia Baru, dan Pakistan, serta menempati urutan ke-3 di 13 negara termasuk di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Italia.Satu hari sejak penayangan perdananya di tanggal 10 Maret, "The Glory" langsung melesat ke urutan ketiga global, dengan menempati urutan puncak di 26 negara, kemudian berhasil menduduki urutan puncak global dengan menempati urutan puncak di 38 negara pada tanggal 13 Maret dengan mengalahkan serial drama Amerika Serikat."The Glory" Season 2 berkisah mengenai aksi balas dendam Moon Dong-eun, yang dibintangi oleh aktris Song Hye-gyo, terhadap teman-teman yang telah menyiksanya semasa sekolah.