Novel Penulis Korsel Masuk Nominasi International Booker Prize 2023

Photo : KBS News

Novel karya penulis Korea Selatan Cheon Myeong-kwan berjudul "Whale" berhasil masuk dalam daftar Penghargaan Man Booker Internasional (International Booker Prize) 2023 di Inggris, yang merupakan salah satu dari tiga penghargaan sastra bergengsi dunia.Pihak Booker Prize mengumumkan di laman situs webnya pada Selasa (14/03) waktu setempat bahwa novel panjang karya Cheon yang diterbitkan pada tahun 2004 telah terpilih menjadi salah satu dari 13 nominasi tahap pertama untuk International Booker Prize.Penerjemah Kim Chi-young, yang menerjemahkan novel tersebut juga masuk dalam daftar nominasi.Cheon mengatakan bahwa "Whale" menjadi salah satu karya penting dalam hidupnya sebagaimana novel tersebut membuatnya mendapatkan sorotan sebagai seorang penulis.Dalam tahap selanjutnya, nominasi akan dipersempit menjadi 6 nominasi, kemudian pemenang akan menerima penghargaan dalam acara penganugerahan di London, Inggris.Sebelumnya, seorang penulis Korea Selatan, Han Kang, juga telah menerima penghargaan Man Booker Internasional dalam kategori fiksi untuk novelnya “The Vegetarian.”