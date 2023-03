Album Pianis Cho Seong-jin ‘The Handel Project’ Rajai Billboard Klassic

Photo : YONHAP News

Album baru pianis Korea Selatan Cho Seong-jin, 29 tahun, 'The Handel Project' merajai tangga lagu mingguan Billboard Klasik di Amerika Serikat (AS).Menurut Billboard pada Kamis (16/03), album yang baru-baru ini dirilis Cho Seong-jin berjudul "The Handel Project" telah menduduki peringkat teratas dalam tangga lagu klasik Billboard, "Album Klasik Tradisional".Album yang dirilis pada bulan lalu di bawah perusahaan label rekaman musik klasik Deutsche Grammophon (DG) tersebut merupakan album keenam Cho.Berbeda dengan karya sebelumnya yang berfokus pada musik klasik dan romantis, Cho memilih skor musik Handel, salah satu dari dua musisi Baroque terkemuka, bersama Bach. Di antara dua koleksi piano kuno (harpsichord) yang pertama dirilis di London pada 1720, album tersebut memuat tiga lagu yang paling digemari oleh Cho.Dalam sebuah konferensi video bersama media lokal untuk memperingati perilisan album barunya pada awal bulan lalu, Cho mengatakan dia berlatih hampir seluruh hidupnya untuk menyiapkan album ini.Cho juga akan tampil dalam acara varietas untuk pertama kalinya. Dia telah menyelesaikan syuting acara "You Quiz on the Block", sebuah acara hiburan populer di tvN, yang dibawakan oleh Yu Jae-seok dan Cho Sae-ho. Episode tersebut akan ditayangkan pada bulan ini.Dalam sebuah cuplikan yang diperlihatkan pada Rabu (15/03), Cho mengatakan dia selama ini tidak tampil di acara hiburan karena dia bukan tipe orang yang lucu dan khawatir akan mengganggu.