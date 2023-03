Perwakilan Nuklir Korsel, AS, Jepang Kecam Keras Peluncuran Rudal Balistik Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan Nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengutuk keras peluncuran rudal balistik jarak pendek Korea Utara baru-baru ini.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon pada hari Minggu (19/03) menggelar pembicaraan via telepon bersama rekannya dari AS Sung Kim dan dari Jepang Takehiro Funakoshi.Pada kesempatan itu, ketiga pihak menyebut peluncuran rudal balistik jarak pendek Korea Utara merupakan pelanggaran jelas atas sejumlah resolusi yang disetujui di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan tindakan provokatif yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan regional.Ketiga diplomat sepakat akan terus memperkuat kerja sama dan komunikasi erat trilateral untuk mendorong tanggapan masyarakat internasional yang kuat dan bersatu melawan provokasi Korea Utara, seperti dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang akan berlangsung pada Senin (20/03) waktu setempat.Ketiganya juga berkomitmen untuk secara efektif menanggapi ancaman Korea Utara di bawah penguatan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang, serta mempertahankan postur kesiapsiagaan gabungan yang kuat melalui latihan militer antara Korea Selatan dan AS.