Lagu Debut Solo Jimin BTS Rajai Tangga Lagu iTunes di 110 Negara

Photo : YONHAP News

Seorang anggota boyband BTS, Jimin, kembali menorehkan prestasi melalui lagu debut solonya "Set Me Free Pt.2" yang sukses menduduki puncak tangga lagu iTunes di 110 negara.Menurut agensi Big Hit Music, lagu yang dirilis pada hari Jumat (17/03) tersebut telah menduduki peringkat pertama di tangga lagu iTunes Top Songs di 110 negara, termasuk Inggris, Kanada, Italia, dan Finlandia, pada Sabtu (18/03).Sementara itu, hingga Sabtu (18/03) pukul 13.00, video musik “Set Me Free Pt. 2” telah ditonton sebanyak 15,55 juta kali.Melalui lagu solo Set Me Free Pt.2 ini, Jimin menyampaikan harapannya untuk bergerak maju dengan bebas dan tidak terikat oleh emosi-emosi di dalam dirinya, seperti perasaan sakit, sedih, dan hampa.Setelah meluncurkan single tersebut, Jimin dijadwalkan akan tampil di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon di NBC Amerika Serikat pada Kamis (23/03) mendatang.Lagu Set Me Free Pt.2 yang baru dirilis tersebut merupakan bagian dari album debut solonya berjudul "Face" yang dijadwalkan akan dirilis pada 24 Maret.