Photo : YONHAP News

Girlgrup K-pop, TWICE, menempati peringkat kedua di tangga album utama Billboard Amerika Serikat (AS).Billboard mengatakan pada Minggu (19/03) waktu setempat bahwa "READY TO BE" dari TWICE memulai debutnya di peringkat kedua di tangga lagu Billboard 200 selama sepekan ini dengan penjualan 153.000 unit album di AS."READY TO BE" juga menorehkan rekor lain, yaitu penjualan album pre-order lebih dari 1,7 juta album.TWICE akan melangsungkan tur virtual yang akan membawa mereka ke 14 kota besar di dunia, dimulai dengan konser di Seoul pada 15 dan 16 April mendatang.