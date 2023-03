Ekspor Korsel Bukukan Penurunan 17%

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan sampai tanggal 20 Maret dilaporkan mengalami penurunan 17 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya, mencatatkan defisit perdagangan melebihi 6,3 miliar dolar AS.Badan Bea dan Cukai Korea Selatan mengatakan bahwa ekspor Korea Selatan pada periode tanggal 1-20 Maret mencapai 30,9 miliar 45 juta dolar AS, turun 17,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Selama periode tersebut, jumlah hari kerja tercatat 14,5 hari, lebih banyak satu hari dibandingkan data perbandingan satu tahun lalu.Nilai ekspor rata-rata berdasarkan hari kerja mengalami penurunan 23,1 persen, mencatatkan selisih penurunan yang lebih besar.Nilai ekspor Korea Selatan telah terus mengalami penurunan selama 5 bulan berturut-turut sejak Oktober tahun lalu.Ekspor mobil meningkat, namun ekspor semikonduktor mengalami penurunan hampir 45 persen, serta ekspor produk petroleum, dan peralatan telekomunikasi nirkabel mengalami penurunan.Ekspor ke China, Uni Eropa, Vietnam, dan India turun, khususnya ekspor ke China mengalami penurunan lebih dari 36 persen.Sedangkan, ekspor ke Amerika Serikat dilaporkan mengalami peningkatan.Sementara itu, nilai impor selama periode yang sama mencapai 37,2 miliar 69 juta dolar AS, turun 5,7 persen.Sementara itu, impor batu-bara dan mobil meningkat, namun impor minyak bumi, semikonduktor dan gas menurun.Impor dari China dan Taiwan meningkat, namun impor dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang menurun.Neraca perdagangan mengalami defisit 6,3 miliar dolar AS akibat nilai impor yang lebih besar daripada nilai ekspor.Akibatnya, akumulasi defisit perdagangan tahun ini tercatat mencapai 24,1 miliar dolar AS.