Moon Jar Era Joseon Terjual 4,56 Juta Dolar di Rumah Lelang Christie's

Photo : KBS News

Sebuah guci keramik putih atau moon jar dari masa Kerajaan Joseon dilelang senilai 4,56 juta dolar AS dalam pelelangan di Christie's, New York, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (22/03).Harga penjualan ini jauh lebih tinggi dari perkiraan semula yaitu antara satu hingga dua juta dolar AS.Guci keramik putih besar langka dari era Joseon abad ke-18 dengan tinggi 45,1 centimeter ini menjadi sorotan karena berukuran lebih besar dibandingkan moon jar lainnya.Moon jar dalam kondisi baik seperti ini sangat langka dan dinilai merupakan yang terbaik di antara moon jar lain yang pernah dilelang selama 10 tahun terakhir.Selain itu, karya seni Korea Selatan, sebuah lukisan "Three Seated Woman" karya Park Soo-keun pada 1962, juga pernah dilelang dan terjual seharga 441.000 dolar AS.