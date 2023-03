Jimin BTS Rilis Album Solo 'FACE', Terinspirasi Proses Mengatasi Kesepian dan Kebingungan

Photo : YONHAP News

Big Hit Music mengumumkan bahwa Jimin, BTS merilis album solo resmi pertamanya 'FACE' pada tanggal 24 Maret.Menurut Big Hit Music, Jimin menyampaikan perasaan yang tulus melalui albumnya setelah melewati pandemi COVID-19 Selama dua tahun. Album ini merupakan hasil dari proses mengatasi kesepian dan kebingungan di balik kehidupan yang gemilang.Big Hit menambahkan, kisah emosi dari lagu-lagu dalam album 'FACE' terhubung secara organik, dari kekhawatiran dan kekecewaan, serta menghadapi 'diri sendiri' hingga akhirnya menjadi memiliki tekad yang kuat sebagai seorang artis untuk memulai awal yang baru.Jimin adalah anggota BTS keempat yang merilis album solo setelah J-Hope, Jin, dan RM, dan secara aktif terlibat dalam perencanaan album, produksi lagu dan pembuatan video musik dari awal hingga akhir.Album "FACE" mencakup lagu pra-rilis 'Set Me Free Pt.2' dan lagu utama 'Like Crazy', serta lagu lainnya seperti 'Face-off' dengan genre trap soul, 'Interlude: Drive' dengan suara instrumen yang berkesan, dan pop balada 'Alone'.Melalui berbagai jenis lagu yang melampaui genre pop, hip hop, dan R&B, Jimin menonjolkan keunikan suara dan teknik vokalnya.Jimin juga menarik perhatian dengan koreografi yang kuat dalam lagu "Set Me Free Pt.2".Jimin dijadwalkan untuk tampil di acara populer NBC di Amerika, 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' dan menampilkan lagu 'Like Crazy' untuk pertama kalinya, dilanjutkan dengan kegiatan di program musik dan hiburan di Korea.Jimin merupakan anggota BTS pertama yang melakukan penampilan solo di program musik Korea.