Biaya Penggunaan Pembayaran Sederhana Tahun Lalu Mencapai Lebih 700 Miliar Won

Biaya penggunaan layanan pembayaran sederhana per hari melalui aplikasi seperti Kakao Pay dan Samsung Pay di tahun lalu mencapai lebih dari 700 miliar Won.Menurut data dari Bank Sentral Korea Selatan (BOK) hari Jumat (24/03), biaya penggunaan layana pembayaran sederhana pada tahun lalu mencapai rata-rata 742,6 miliar won per hari, meningkat 20,8 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya.Frekuensi penggunaannya juga meningkat sebanyak 18,2 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 23,42 juta kali.Pembayaran sederhana adalah layanan pembayaran menggunakan aplikasi dalam perlatan mobile seperti telepon pintar dengan memasukkan nomor rahasia atau akses digital ke kartu kredit dan rekening bank.Tahun 2022, biaya penggunaan pengiriman sederhana per hari pada mencapai 625,9 miliar Won, meningkat 24,1 persen dibandingkan tahun 2021, dan jumlah penggunaannya juga meningkat 19,9 persen hingga 5,2 juta kali.Sejalan dengan meningkatnya transaksi uang secara online, volume penggunaan layanan penyedia pembayaran, payment gateway atau PG, juga turut meningkat.Nilai penggunaan layanan PG pada tahun lalu mencapai 1,529 triliun won per hari, meningkat 16,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta jumlah penggunaannya mencapai 23,66 juta kali, atau meningkat 8,9 persen dari tahun sebelumnya.