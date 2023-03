Senator AS Desak Penempatan Kembali Senjata Nuklir AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Seorang senator Amerika Serikat (AS) di Komite Hubungan Luar Negeri telah meminta Gedung Putih untuk mempertimbangkan pengerahan kembali senjata nuklir AS ke Korea Selatan untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara.Menurut Voice of America (VOA) pada hari Minggu (27/03), Senator Republik James Risch mengeluarkan pernyataan tersebut dalam email ke media tersebut saat membahas serentetan peluncuran rudal baru-baru ini oleh rezim Korea Utara.Dia mengatakan bahwa pemerintahan Biden seharusnya tidak hanya memperluas mekanisme perencanaan dan operasi nuklir di dalam aliansi, tetapi juga mempertimbangkan pengerahan kembali senjata nuklir ke Korea Selatan untuk menentang tujuan aksi Korea Utara dan memperkuat pencegahan nuklir yang diperluas.Risch mengatakan peluncuran rudal balistik jarak jauh baru-baru ini oleh Korea Utara yang disertai dengan berbagai uji coba rudal jarak pendek dan menengah, sebagian besar di antaranya dapat dipasangi hulu ledak nuklir.Dia mengatakan bahwa waktu dan keragaman tes tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara mensimulasikan penggunaan di masa perang untuk memberi sinyal kepada sekutu AS bahwa mereka dapat mengendalikan eskalasi dalam konflik.Frekuensi uji coba rudal ini membuat pemerintahan Biden tidak khawatir, tetapi ditambahkannya bahwa uji coba baru-baru ini tidak boleh dianggap sebagai norma baru.