Korsel Kembali Lakukan Provokasi Rudal Jarak Pendek

Photo : KBS News

Korea Utara kembali menembakan dua rudal balistik jarak pendek ke arah perairan Laut Timur Korea Selatan pada Senin (27/03) pagi.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan pihak militer mendeteksi dua rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan dari sekitar daerah Junghwa, Provinsi Hwanghae Utara, pada antara pukul 07.47 hingga 08.00 ke arah Laut Timur.Rudal-rudal tersebut masing-masing terbang sekitar sejauh 370 kilometer.Kementerian Pertahanan Jepang juga mengonfirmasi peluncuran dua rudal tersebut dan meyakini kedua rudal itu terbang di ketinggian sekitar 50 kilometer, sebelum jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.Ini merupakan penembakan rudal terkini Korea Utara dalam delapan hari terakhir sejak peluncuran uji senjata pada 19 Maret lalu, yang diklaim Korea Utara sebagai uji coba hulu ledak tiruan di udara dengan menembakkan rudal balistik jarak pendek yang disebut rudal Iskander versi Korea Utara.Provokasi terbaru Korea Utara ini tampak merupakan unjuk kekuatan terhadap latihan pendaratan amfibi gabungan “Ssangyong” yang sedang berlangsung antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat.Gugus tempur kapal induk AS telah ikut melakukan latihan Angkatan Laut Gabungan Korea Selatan dan AS di Laut Timur mulai Senin (27/03) ini, dengan mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir AS, USS Nimitz, yang dijadwalkan dikirim ke Semenanjung Korea pada Selasa (28/03) besok.Otoritas militer Korea Selatan mengatakan pihaknya meningkatkan kekuatan latihan gabungan, sembari terus mengamati kemungkinan provokasi lanjutan dari Korea Utara.