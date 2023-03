AS Berencana Gelar Latihan Militer Gabungan Bersama Korsel dan Jepang

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan melaksanakan latihan militer gabungan di laut dalam waktu dekat.Laksamana Muda Angkatan Laut AS Christopher Sweeney mengatakan dalam jumpa pers pada hari Selasa (28/03) di atas kapal Nimitz bahwa pihaknya berencana melakukan latihan militer gabungan bersama Korea Selatan dan Jepang setelah kapal Nimitz meninggalkan Busan.Menurut Sweeney, AS akan terus melakukan latihan bersama Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan efektivitas latihan.Carrier Strike Group Eleven (CSG 11) AS yang dipimpin oleh Kapal Nimitz berlabuh di Busan pada pagi hari Selasa (28/03) setelah melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan di perairan internasional di sekitar Pulau Jejudo pada Senin (27/03).Kapal Nimitz akan berangkat dari Busan setelah akhir pekan ini, dan memulai latihan militer trilateral pada awal pekan depan.Korea Selatan, AS, dan Jepang sebelumnya pernah menggelar latihan militer gabungan pada September dan Oktober tahun lalu dengan mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Ronald Reagen.