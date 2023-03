8 Dari 10 Album Terlaris di Dunia Adalah Album K-Pop

Photo : YONHAP News

Dikonfirmasi 8 dari 10 album musik terlaris di dunia pada tahun lalu adalah album K-Pop.Menurut daftar Penjualan Album Global yang dirilis oleh Federasi Industri Album Internasional pada Selasa (28/03), album BTS 'Proof' menempati urutan ke-2.Penjualan Album Global adalah daftar yang memuat jumlah penjualan album berbentuk CD dan jumlah unduhan berbayar untuk album penuh secara online di seluruh dunia.Album Stray Kids 'MAXIDENT', album Seventeen 'Face the Sun', dan album Enhypen 'MANIFESTO : DAY 1' masing-masing menempati urutan ke-4, ke-5, dan ke-6 secara berurutan.Selain itu, album Blackpink 'Born Pink', album Stray Kids 'ODDINARY', album Seventeen 'SECTOR 17', dan album Tomorrow By Together 'Minisode 2 : Thursday's Child' juga masing-masing berada di urutan ke-7 hingga ke-10 secara berurutan.Sementara itu, urutan puncak ditempati oleh album Jay Chou 'Greatest Works of Art' dan urutan ketiga diduduki album Taylor Swift berjudul 'Midnights'.BTS telah berhasil masuk ke urutan top lima penjualan album global​ selama tiga tahun berturut-turut.