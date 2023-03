Militer Korsel dan AS Laksanakan Serangan Operasi Amfibi dalam Latihan Ssangyong

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut dan Korps Marinir Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) melanjutkan latihan serangan amfibi di luat dan udara di sekitar Pohang, Provinsi Gyeongsang Utara, pada Rabu (29/03).Militer kedua negara melaksanakan tahapan aksi penting, yang merupakan puncak latihan amfibi gabungan "SSyangyong", untuk menunjukkan kekuatan gabungan dan kemampuan operasi pendaratan gabungan.Tahapan aksi yang menentukan ini merujuk pada proses pendaratan massal pasukan di pantai yang merupakan inti operasi amfibi.Latihan hari Rabu (29/03) ini melibatkan sebanyak 30 kapal tempur, termasuk kapal amfibi milik AS USS Makin Island dan kapal amfibi Korea Selatan ROKS Dokdo, 70 pesawat, seperti jet tempur F-35 dan helikopter penyerang Apache AH-64, serta 50 kendaraan penyerang amfibi.Setelah kesuksesan latihan pendaratan ini, Korps Marinir Korea Selatan dan AS akan menjalankan latihan untuk menguasai misi pengintegrasian kekuatan tempur dan peningkatan interoperabilitas hingga tanggal 3 April mendatang, sebelum akhirnya merampungkan latihan SSangyong.