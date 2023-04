Gedung Putih: Rusia Upayakan Barter Senjata dan Makanan dengan Korut

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Kamis (30/03) bahwa Rusia kembali berupaya mendapatkan amunisi dari Korea Utara dengan imbalan bantuan makanan.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih John Kirby membuat pernyataan tersebut dalam konferensi pers melalui telepon, mengatakan bahwa AS tetap khawatir Korea Utara akan memberikan dukungan lebih lanjut untuk operasi militer Rusia melawan Ukraina.Kirby mengatakan bahwa AS memiliki informasi baru bahwa Rusia secara aktif berusaha memperoleh amunisi tambahan dari Korea Utara, menambahkan bahwa warga negara Slovakia, Ashot Mkrtychev, dilaporkan berada di pusat kesepakatan senjata baru tersebut. Sebelumnya pada hari Kamis (30/03), Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Slovakia, menuduhnya berusaha memfasilitasi kesepakatan serupa antara kedua negara.Departemen Keuangan AS mengatakan dalam pengumuman bahwa dari akhir 2022 hingga awal 2023, Mkrtychev bekerja dengan pejabat Korea Utara untuk mendapatkan lebih dari dua lusin jenis senjata dan amunisi untuk Rusia dengan imbalan pesawat komersial, bahan mentah, dan komoditas.