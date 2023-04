Presien Yoon Bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol meminta Amerika Serikat (AS) agar perusahaan Korea Selatan tidak mengalami kesulitan akibat Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) dan UU Chips.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Lee Do-woon mengatakan bahwa Presiden Yoon bertemu dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) Katherine Tai, yang sedang mengunjungi Korea Selatan pada hari Kamis (30/03), dan menyampaikan permintaan tersebut.Presiden Yoon mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan menilai positif upaya penghilangan ketidakpastian bagi perusahaan Korea Selatan melalui pembahasan mendalam mengenai pagar pengaman untuk UU Chips AS.Dia mengharapkan agar perusahaan Korea Selatan yang maju ke pasar AS tidak mengalami kesulitan akibat penerapan UU Chips dan IRA.Ditambahkan pula, terdapat berbagai kekhwatiran yang dirasakan oleh perusahaan Korea Selatan mengenai pengungkapan informasi yang berlebihan terkait syarat penerimaan subsidi semikonduktor AS yang baru diumumkan, sehingga pihaknya meminta pertimbangan kembali dari pemerintah AS.Perwakilan Katherine Tai mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan kekhawatiran perusahaan dan pemerintah Korea Selatan terkait undang-undang tersebut secara lebih serius, namun tetap berharap rantai pasokan antara negara aliansi, termasuk Korea Selatan, tetap stabil.Pemerintah AS mengeluarkan pedoman pada tanggal 27 mengenai syarat bagi perusahaan untuk menyerahkan informasi perusahaan sebagai rahasia dagang, untuk dapat menerima subsidi semikonduktor.