Jimin BTS raih posisi no. 2 di Billboard 200 dengan solo album 'Face'

Photo : YONHAP News

Bintang K-pop BTS, Jimin berhasil meraih posisi nomor dua dalam chart musik 200 Billboard albums, melalui album debut solonya 'Face' dan menjadi artis K-pop solo dengan peringkat tertinggi.Menurut penyedia layanan chart musik AS pada hari Minggu, album "Face" Jimin terjual sebanyak 164 ribu unit setara album di AS dalam pekan terakhir pada 30 Maret, hanya tertinggal dari penyanyi country AS Morgan Wallen, yang menjual 197 ribu unit album miliknya "One Thing at a Time".Capaian ini merupakan peringkat tertinggi yang pernah ada di tangga lagu yang dicapai oleh artis K-pop solo.Sebelumnya, rekan satu grup Jimin, RM, mencapai peringkat ketiga pada bulan Desember dengan album solonya sendiri, "Indigo". Sementara itu sesama anggota BTS, J-Hope mencapai peringkat ke-17 pada bulan Juli lalu dengan "Jack in the Box".Billboard menghitung peringkat album berdasarkan penjualan album fisik, album setara trek, dan album setara streaming.