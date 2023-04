Korsel, AS, Jepang Gelar Latihan Gabungan Di Perairan Laut Mulai Senin

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan menggelar latihan militer bersama di perairan laut selama dua hari mulai Senin (03/04).Angkatan Laut (AL) Korea Selatan mengatakan pihaknya bersama dengan militer AS dan Jepang dijadwalkan akan melaksanakan latihan gabungan trilateral termasuk latihan perang anti-kapal selam, pelatihan pencarian dan penyelamatan di perairan lepas pantai dekat pulau Jejudo pada Senin(03/04) dan Selasa (04/04) besok.Latihan tersebut akan dikerahkan oleh kapal induk USS Nimitz bertenaga nuklir dan kapal perusak USS Decatur milik AS serta kapal perusak JS Umigiri dari Pasukan Bela Diri Maritim Jepang bersama dengan sejumlah kapal perusak Korea Selatan.Ini menandai latihan perang anti-kapal selam trilateral pertama selama enam bulan sejak bulan September tahun lalu.Menurut AL Korea Selatan, latihan perang anti-kapal selam ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ketiga negara terhadap ancaman nuklir bawah air yang tengah dikembangkan oleh Korea Utara, seperti rudal balistik berbasis kapal selam (SLBM).Latihan pencarian dan penyelamatan trilateral yang akan berfokus pada respons bencana alam dan operasi penyelamatan, dilanjutkan untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir sebagai bagian dari upaya menstabilkan kerja sama keamanan di antara ketiga negara.